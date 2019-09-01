هواوي “في ورطة”.. ميت 30 برو رسمياً بدون آندرويد مرخّص

في الوقت الذي تستعد فيه شركة هواوي للكشف عن هاتفيها ميت 30 وميت 30 برو، أعلنت شركة غوغل أنها لن تدعم الهاتف بنظام آندرويد مرخّص تطبيقاً لقرار الإدارة الأمريكية بفرض حظرٍ على هواوي.

وبموجب القرار لا يُمكن لهواوي طرح الهاتف بنظام اندرويد مدعوم من شركة غوغل، لكن يُمكنها طرحه مع نسخة مفتوحة المصدر، بدون تطبيقات غوغل مثبتة مسبقاً، أو تحديثات غوغل الأمنية الدورية على النظام، وهنا يجب تحميل التطبيقات من طرفٍ ثالث، إلا أن هذا الحظر لن يطال الهواتف السابقة، لأنها سبق وحصلت على ترخيص غوغل.

وأمام هواوي حلان، الأول أن تضطر إلى استخدام نسخة مفتوحة المصدر من أندرويد، وهذه النسخة بدون تطبيقات وخدمات غوغل وبدون تحديثات غوغل الأمنية، مع العلم أن هواوي تطرح هواتفها في الصين بإصدار معدل من آندرويد ويتم تجريده من خدمات غوغل مثل تطبيق Gmail أو تطبيق الخرائط لأن هذه الخدمات محظورة في الصين. ولكن في الأسواق الدولية ، يتم تحميل خدمات Google مسبقًا على هواتف هواوي.

بينما الحل الثاني، أن تستعين شركة هواوي بنظام تشغيلها HarmonyOS ، لكن من شبه المستحيل أن تلجأ إليه هواوي بسبب عدم جاهزية النظام بعد، الذي ما يزال تحت التطوير كما أنه غير مدعوم من تطبيقات الطرف الثالث.

حتى أن مصدرا مسئولا في شركة هواوي قال لشبكة CNBC الأمريكية إن شركته لن تلجأ لهذه الخطوة في الوقت القريب خشية تضرر العلاقة بينها وبين غوغل.

وتعوّل غوغل على تقدم في المباحثات التجارية الأمريكية – الصينية إلا أنه لا يوجد أي مؤشرات لحل الأزمة قريباً، بعد تصاعد حدة الإجراءات المضادة من كلا الطرفين.

ومن المنتظر أن تطلق هواوي هاتفها ميت 30 في نهاية الشهر القادم، مع معالج Kirin 990 الذي لم تكشف عنه بعد، لأن تصميم وتصنيع المعالج يعتمد على تعاون تقني من شركات أمريكية مثل شركة ARM.

ولا يُعرف بعد قرار هواوي من تأجيل إطلاق الهاتف من عدمه، لكن نفس المصدر من هواوي قال إنهم يتوقعون حدوث بعض من المعجزة.

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