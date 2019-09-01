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حديقة حيوان تعدم حيوانا نادرا لـ”سبب مُؤلم”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت حديقة حيوان دنماركية عن إعدامها لوحيد قرن أبيض بسبب إصابته بمرض خطيرة منذ مدة.

وأكد طبيب بيطري في الحديقة أن الحيوان أصيب بمرض جلدي خطير أفقده الشهية، وجعله يخسر 400 كيلوغرام من وزنه خلال 3 أشهر، الأمر الذي دفع مسؤولو الحديقة لاتخاذ القرار بإعدامه.

وقال الطبيب إن وحيد القرن المعدم أدى دوره على أكمل وجه خلال حياته في الحديقة، حيث استطاع إنجاب 3 ذكور.

الجدير بالذكر أن وحيد القرن الأبيض يعد واحدا من الحيوانات الأفريقية المهددة بالانقراض، وتعد أفريقيا الموطن الرئيسي له، حيث يعيش فيها ما نسبته 90% من حيوانات وحيد القرن الأبيض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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