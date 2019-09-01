محمد عساف يطلق أغنية “كرمالك أنت”.. فيديو

أطلق الفنان الفلسطيني الشاب محمد عساف أغنيته الجديدة التي حملت اسم “كرمالك أنت” على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وكتب كلمات الأغنية الجديدة الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، ولحنها ميشيل فاضل.

وقال عساف إن أغنيته الجديدة ستكون “تتر” لمسلسل عروس بيروت الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان التونسي ظافر العابدين، والفنانة اللبنانية كارمن بصيص.

وحققت الأغنية فور إطلاقها عددا كبيرا من المشاهدات، كما عبر عشاق محمد عساف عن إعجابهم بها.

الجدير بالذكر أن مسلسل عروس بيروت سيكون النسخة العربية من المسلسل التركي عروس اسطنبول، كما أنه سيكون العمل المشترك الثاني بين النجم اللبنانية كارمن بصيص، والنجم التونسي ظافر عابدين.

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