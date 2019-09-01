اكتشاف سبب تحول أطفال إسبان إلى ذئاب

شهدت إسبانيا حادثة غريبة من نوعها تمثلت بإصابة 16 طفلا بمتلازمة الذئاب بسبب تناولهم دواء ملوثا.

وأصيب الأطفال بهذا المرض بعد تناولهم عقار مينو كسيديل الذي تنتجه شركة فارما كويما الواقعة في مدينة ملقة، والمخصص لمكافحة الصلع وتساقط الشعر، وعقار أوميبزازول المخصص لعلاج عصر الهضم.

وعانى الأطفال من زيادة في نمو الشعر في وجههم وكافة أنحاء جسمهم الأمر الذي يجعلهم يبدون كالذئاب.

وعلى الفور قامت الوكالة الإسبانية للأدوية والمنتجات الطبية بسحب الأدوية من السوق، وطالبت الأهل بالتأكد من عدم شراء هذه الأدوية، وطلب المساعدة الطبية في حال اشتروا هذه الأدوية سابقا.

الجدير بالذكر أن الوكالة الإسبانية للأدوية والمنتجات الطبية بدأت بسحب الأدوية من 11 يوليو الماضي بعد الإبلاغ عن 13 إصابة، وأكد مسؤولون في الوكالة خروج 50 دفعة من هذه الأدوية من المصانع، ووصولها لـ30 صيدلية.

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