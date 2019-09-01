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جديد هوامي.. ساعة ذكية مدعومة بتقنيات حديثة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة هوامي الأمريكية اللثام عن ساعة ذكية مميزة أطلقت عليها اسم Amazfit GTS.

وزودت الشركة الأمريكية ساعتها بشاشة AMOLED مقاس 1.6 بوصة، وبدقة وضوح 348*442 بيكسل.

وستدعم الساعة الجديدة كافة التقنيات الحديثة كتقنية البلوتوث، وتقنية الاتصال القريب NFC، ونظام GPS لتحديد المواقع، بالإضافة إلى نظام الملاحة بالأقمار الصناعية Glonass.

وتتميز الساعة الجديدة ببطاريتها القوية التي ستأتي بسعة 220 ميلي أمبير، والتي تمكن الساعة الذكية من العمل لمدة 14 يوما دون شحن.

الجدير بالذكر أن شركة هوامي الأمريكية ستطرح ساعتها الذكية الجديدة في الأسواق بسعر 125 دولارا أمريكيا، ولكنها لم تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاق الساعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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