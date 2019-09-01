لمحبي الألعاب.. جهاز Switch Lite قريبا بالأسواق

أعلنت شركة ننينتدو اليابانية أنها ستطلق جهاز Switch Lite الجديد بإصداره المميز يوم 20 سبتمبر الجاري.

وسيكون الإصدار الجديد مختلفا عن الإصدارات السابقة، حيث سيأتي بوزن أخف، وحجم أقل، كما لن يكون قابل للتوصيل بالتلفزيون مقارنة بالموديل السابق.

وزودت الشركة اليابانية جهازها بشاشة 5.5 بوصة وبدقة وضوح 1280*720 بيكسل، وتعد هذه أصغر من شاشة الإصدار السابق والتي كانت تأتي بمقاس 6.2 بوصة.

ويتميز الجهاز الجديد ببطاريته التي تعمل لفترة أطول من بطارية الإصدار السابق.

وافتقد الجهاز لبعض الميزات الموجودة في الإصدار السابق حيث يتعذر توصيله بالتلفاز، ويتعذر خلع ذراع التحكم بالإضافة إلى غياب اهتزاز HD عنه.

وقالت ننينتدو إن بعض الألعاب مثل 1 و2 switch أوNintendo Labo أو Super Mario Party لن تعمل على الجهاز الجديد إلا بعد أن يشتري اللاعب ذراع التحكم المنفصل Joy-Con.

الجدير بالذكر أن الشركة اليابانية ستوفر الجهاز بألوان الفيروزي، والأصفر، والرمادي، وستطرحه في الأسواق بسعر 199 دولارا أميركيا.

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