غوغل تتكبّد غرامة ضخمة لانتهاكها خصوصية الأطفال

أشارت مجموعة من التقارير إلى توصل شركة غوغل الأمريكية إلى اتفاق تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تلتزم بموجبه بدفع غرامة بحدود 200 مليون دولار بسبب انتهاكها لخصوصية الأطفال على يويتوب.

حيث اتهمت غوغل الشركة الأمريكية بجمع معلومات وبيانات عن الأطفال أثناء استخدامهم لخدمة YouTube kids دون أن تحصل على موافقة الوالدين.

وأكدت التقارير أن الإعلان عن هذه التسوية سيكون الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تم الاتفاق على قيمة الغرامة.

وأكد الخبراء أن قيمة الغرامة تعد جزءا بسيطا من الأرباح التي حققتها يويتوب بسبب استخدام بيانات الأطفال.

يذكر أن خدمة YouTube kids من الخدمات التي تقدمها يوتيوب للأطفال الصغار من أجل تقديم محتوى آمن يتناسب مع أعمارهم، حيث يتم فحص المحتوى قبل أن يظهر لهم، وتقسم الخدمة إلى شريحتين، الأولى تضم الأطفال من سن 5 إلى 7 سنوات، والثانية تضم الأطفال من سن 8 إلى 12 سنة.

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