هيفاء وهبي تُفاجئ جمهورها بـ”تملي ناجحة”

في خطوة فاجأت جماهيرها وعشاقها أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن إطلاقها لأغنية جديدة حملت اسم تملي ناجحة.

وظهرت هيفاء وهبي في بوستر الأغنية بـ”لوك” جديد وارتدت حذاء رياضيا مميزا.

وجاء إطلاق الأغنية الجديدة بعد عدة أيام من إطلاق الفنانة اللبنانية لأغنية شاغلة كل الناس، والتي حظيت بإعجاب عشاق هيفاء.

ووعدت الفنانة اللبنانية جمهورها بتصوير أغنية “شاغلة كل الناس” بطريقة الفيديو كليب.

الجدير بالذكر أن هيفاء وهبي أحيت خلال الصيف الحالي عددا من الحفلات الناجحة، حيث ظهرت في حفلين فنيين في ساحل مصر الشمالي، وفي حفل فني عقد في مدينة غوتنبرغ السويدية، وحضرته الجالية العربية في السويد بأعداد كبيرة.

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