ودَّان .. نادي صيفي لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة – ((بالصور))

تقرير|218

شهدت مدرسة الخنساء للتعليم الأساسي في مدينة ودان –ببلدية الجُفرة- فعاليات اختتام المخيم الصيفي الأول المدمج للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع عدد من الأطفال الآخرين .

انتظم المخيم تحت شعار “طموحي أكبر وأقوى من إعاقتي” .. وتقول المعلمة “فاطمة قنون” رئيسة المخيم والنادي الصيفي ومديرة قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بتعليم بلدية الجفرة إن المبادرة جاءت بشكل ومحتوى النوادي الصيفية وركز القيمون عليه بشكل كبير على فكرة تقبل الأطفال من فئة ذوي الاحتياجات واندماجهم فكرياً وعملياً وثقافياً مع الأطفال الآخرين وأن يكون الناتج والمحصلة هو تطور وتنمية القدرات الذهنية والبصرية وحتى الحركية للفئة الأولى مع التفاعل التام والمشاركة التامة من قبل الفئة السوية حيث كانت النتائج كبيرة وملفتة ومرضية للمشرفين ولأهالي الأطفال .

ركز حفل الختام على بعض الألعاب الرياضية التي تتماشى مع مشاركة الفئتين معاً كما أُقيم معرض لرسومات الأطفال خلال تدريبهم طوال أيام النادي ، إضافةً إلى مشاركة مميزة من طلبة إحدى الكليات بمدينة ودان بعرض مسرحي قصير جسد ولامس معاناة فئة ذوي الاحتياجات وأكد على أنهم فئة مميزة ورائعة وتحتاج فقط لمن يفهمها حتى يجعل من إعاقتها طاقة وقدرة وفائدة للمجتمع الذي يجب أن يعيش فيه الكل بشكل متساوٍ وعادل .

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