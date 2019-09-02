احتفالية في البيضاء بالكتب الجديدة

تقرير|218

احتضن المركز الثقافي لمدينة البيضاء احتفالية للكتب الثقافية والأدبية الجديدة التي أصدرتها دار جين للطباعة والنشر فرع ليبيا.

ابتدأت الاحتفالية بالكلمات الترحيبية منها التعريف بالدار وأنشطتها الثقافية المشتركة بين ليبيا وجمهورية مصر العربية والتي ينظمها المركز الثقافي البيضاء .

تخلل الحفل قراءة مجموعة من الأوراق البحثية والنقدية والأدبية شارك فيها الدكتور مصطفي دلاف بورقة عن آلية البحث العلمي ثم ورقة للفنان المسرحي عبدالرحمن عباس عن التجريب في المسرح في إشارة لكتاب “أهمية التذوق الفني في بعض فنون الأدب” أحد الكتب المحتفى بها وهو من تأليف جيهان اسماعيل،المديرة التنفيدية لدار جين للنشر والطباعة.. كما عرض القانوني فرج الطلحي ورقة حول الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.

تخلل الحفل فقرة عزف علي الأورغ للعازف الفنان وسام اسويسي أحد المشاركين في تأليف كتاب “دفتر وقلم .. شموع عربية” المحتفى به أيضاً والذي شارك في تأليفه عدة مؤلفين عرب .. ومن الكتب المُحتفي بها كذلك رواية “مسقط قلوبنا” من تأليف جبريل سعيد وقدم له الأديب والأثري الراحل داود حلاق.

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