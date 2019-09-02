الصحة تبحث مع جهاز الإسعاف إمكانية شراء طائرات إسعاف جديدة

قال رئيس الجهاز الطائر فتحي ناجي، الاثنين، إن هناك

مشاورات أجراها مع وزارة الصحة؛ لإمكانية شراء طائرات عمودية نوع” BELL

429 “، وضمها لأسطول الطائرات التابع

للجهاز.

وبحث ناجي مع وكيل وزارة الصحة محمد عيسى، تسييل الميزانية العامة للجهاز، وتدريب

الطيارين الجدد وتوفير مستلزمات التشغيل للطائرات، بالإضافة لصيانة الطائرة 5A-DRK

التي خرجت عن الخدمة سنة 2015، متوقعا وصولها من مالطا إلى ليبيا منتصف الشهر الحالي.

يشار إلى أن جهاز الإسعاف الطائر استرجع الأسبوع الماضي

إحدى الطائرات الأمريكية الحديثة المملوكة للجهاز بعد صيانتها وتوقفها عن العمل

منذ خمس سنوات.

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