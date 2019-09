الإمارات تُعاقب شاب خليجي أجبر فتاة عربية على ممارسة الدعارة عبر الإنترنت

أقرت محكمة إماراتية بالسجن 19 شهراً ودفع غرامة 150 ألف درهم على شاب خليجي بعد إدانته بتهمة تحريض فتاة خليجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإكراه على ممارسة الفجور والدعارة.

حيث أسندت محكمة جنايات رأس الخيمة إلى الشاب تهما بخدش شرف الفتاة الضحية والدخول من دون تصريح للحساب الإلكتروني للمجني عليها ونسخ صورها الشخصية وتخزين أشرطة فيديو إباحية.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم أنشأ حسابات على تطبيق سناب شات تحت أسماء متعددة، وانتحل صفة فتاة لاستدراج ضحاياه، وأرسل عبر حسابه المزيف طلب إضافة للمجني عليها، باعتباره فتاة، قبل أن تكتشف الضحية أنها تتواصل مع شاب.

هذا تبين أن المتهم نسخ صور المجني عليها الشخصية وهددها بإرسالها لأسرتها لفضحها، الأمر الذي أصابها بالخوف، وجعلها تستجيب لرغابته وترسل له فيديو شخصياً حتى يتوقف عن تهديدها.

كما أوضحت أوراق القضية أن المتهم طلب من المجني عليها تصوير مقاطع فيديو، وهي تقيم علاقات مع آخرين، مقابل أجر مالي، إلا أنها رفضت طلبه، وقدمت بلاغاً إلى الجهات المختصة.

وبعد البحث والتحري عن صاحب الحساب الإلكتروني، فتبين أنه شاب خليجي يقيم في الإمارات، وتمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه ومنها إلى محكمة الجنايات.

