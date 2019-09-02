الصحة تقرر إنشاء لجنة دائمة للوقاية من حوادث الطرق

أصدر وزير الصحة حميد بن عمر، الاثنين، قرارا بإنشاء لجنة دائمة للوقاية من حوادث الطرق.

وبحسب القرار، فإن اللجنة ستتولى اقتراح الاستراتيجية الوطنية للحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق وفقًا للأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ووضع الخطط التنفيذية بالتعاون مع القطاعات المختصة والمشاركة في تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من الحوادث وإصابات الطرق.

وأوضح القرار أن اللجنة تختص بربط الصلة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة، والاستفادة من تجاربها في هذا المجال.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت، في احصائية لها في يونيو الماضي، وفاة 166 شخصا وإصابة قرابة المائتين نتيجة للحوادث المرورية.

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