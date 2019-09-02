ساعة ذكية جديدة تُراقب صحتك بدقة

أماطت شركة فيتبيت الأميركية اللثام عن ساعة ذكية مميزة أطلقت عليها اسم Versa2.

وستأتي الساعة الجديدة بشاشة AMOLED مقاس 1.4 بوصة، وبدقة وضوح 300*300 بيكسل.

وتتميز الساعة الجديدة بقدرتها على تتبع ضربات القلب، سلوك النوم، الخطوات والسعرات الحرارية التي يحرقها الجسم بشكل تلقائي، بالإضافة إلى قدرتها على مقاومة الماء حتى عمق 50 مترا.

وقالت الشركة الأمريكية إن ساعتها الجديدة ستأتي بذاكرة داخلية بسعة 2.5 غيغا بايت، وستدعم مجموعة من التقنيات الحديثة كتقنية البلوتوث 4.2، وتقنية NFC، وستحتوي على بطارية قادرة على تشغيل السماعة لمدة 4 أيام.

وستعمل الساعة بشكل متوافق مع مساعد أمازون الصوتي أليكسا، حيث سيحتوي الجانب الأيمن للساعة على ميكرفون يستطيع من خلاله المستخدم توجيه الأوامر الصوتية، ومن ثم ستظهر الأوامر الصوتية على شكل نص مكتوب على الشاشة نظرا لعدم احتواء الساعة على سماعة.

الجدير بالذكر أن الشركة الأميركية ستطلق ساعتها الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 200 دولار أميركي.

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