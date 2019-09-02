علماء يكتشفون طفرة تقي من “الإيدز”

أظهرت دراسة قام بها عدد من علماء معهد Instituto de Salud Carlos III الإسباني وجود طفرة جينية في جين TNPO3 تقي الإنسان من الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب المعروف بمرض الإيدز.

وقال العلماء إن الجين TNPO3 يؤدي إلى إصابة حامله بمرض ضمور عضلات العضد والحوض الذي يعد من الأمراض النادرة والخطيرة، وبنفس الوقت فإنه يحمي الإنسان من الإصابة بالإيدز.

وأكد العلماء على أنهم سيستخدمون خلايا المرضى الذين يعانون من هذا المرض من أجل محاولة إيجاد علاج دائم لمرض الإيدز.

ولا تعد هذه الطفرة الوحيدة التي تقي الإنسان من مرض الإيدز، إذ سبق وأن أشار أحد العلماء الصينين إلى ولادة أطفال عُدِّلَ حمضهم الوراثي باستخدام الطفرة CCR5CR32، وقال إن هذه الخطوة ستحمي الأطفال من الإصابة بمرض الإيدز مستقبلا.

يذكر أن يوم 5 مارس الماضي شهد شفاء الرجل المشهور باسم مريض لندن، من مرض الإيدز بعد خضوعه لعملية زرع خلايا جذعية.

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