إلهام علي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية

كشفت الفنانة السعودية إلهام علي عن الأسباب التي دفعتها للغياب عن الساعة الفنية مؤخرا، حيث لم يسجل أي ظهور لها منذ حوالي 5 أشهر.

وقالت إلهام علي أنها تعرضت لإصابة بفيروس بالظهر منذ مدة، الأمر الذي أجبرها على الخضوع لعملية جراحية في أحد مستشفيات البحرين.

وبعد أن تماثلت للشفاء التام قامت النجمة السعودية بتبرير إخفائها لحقيقة مرضها، حيث قالت إنها لم تكن ترغب في أن تشغل بال عشاقها بخبر مرضها، وأن تصبح حياتها الخاصة حديث الصحافة.

وأكدت إلهام علي رغبتها الكبيرة بالفصل بين حياتها الخاصة وحياتها الفنية، وقالت إنها لن تسمح لأحد باقتحام خصوصيتها.

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