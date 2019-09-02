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إلهام علي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الفنانة السعودية إلهام علي عن الأسباب التي دفعتها للغياب عن الساعة الفنية مؤخرا، حيث لم يسجل أي ظهور لها منذ حوالي 5 أشهر.

وقالت إلهام علي أنها تعرضت لإصابة بفيروس بالظهر منذ مدة، الأمر الذي أجبرها على الخضوع لعملية جراحية في أحد مستشفيات البحرين.

وبعد أن تماثلت للشفاء التام قامت النجمة السعودية بتبرير إخفائها لحقيقة مرضها، حيث قالت إنها لم تكن ترغب في أن تشغل بال عشاقها بخبر مرضها، وأن تصبح حياتها الخاصة حديث الصحافة.

وأكدت إلهام علي رغبتها الكبيرة بالفصل بين حياتها الخاصة وحياتها الفنية، وقالت إنها لن تسمح لأحد باقتحام خصوصيتها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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