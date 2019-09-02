ملاكم فلبيني يطلق عملته المشفرة

شهدت العاصمة الفلبينية مانيلا حفلا موسيقيا أقامه الملاكم الفيليبيني المشهور ماني بايكو ليقوم من خلاله بالترويج لعملته المشفرة التي أطلق عليها اسم باك.

وأحيا الحفل الذي حضره حوالي 2000 شخص الملاكم الفلبيني، حيث قام بأداء مجموعة من الأغنيات.

وقال مانيلا إنه يهدف من خلال هذا الحفل للكشف عن عملته المشفرة “باك”، والتي ستتيح المجال أمام عشاقه لشراء المنتجات التي يبيعها، والتفاعل معه عبر الإنترنت.

وأكد مانيلا على أن عملته الرقمية المشفرة ستدرج في البورصة العالمية للتبادل GCOX في سنغافورة قريبا.

يذكر أن مانيلا أول شخص مشهور يقوم بإطلاق عملة رقمية مشفرة خاصة به، ومن المتوقع أن يقوم عدد من المشاهير الآخرين كلاعبة التنس كارولين فوزنياكي، والمغني جاسون ديرولو بإطلاق عملتهم الرقمية المشفرة في البورصة قريبا.

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