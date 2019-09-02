ضرر “غير متوقع” للسجائر الإلكترونية

شعرت الشابة الأميركية مادي نيلسون البالغة من العمر 18 عاما يوم 27 يوليو الماضي بغثيان وآلام في الصدر، الأمر الذي استوجب نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة منها.

وظلت مادي في المستشفى لمدة 4 أيام دون أن يطرأ أي تحسن على صحتها، ليتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى آخر، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات التي أجرتها الفتاة وجود التهابات شديدة في رئتيها.

وبعد ذلك دخلت مادي في غيبوبة لمدة قصيرة قبل أن تصحو منها قبل عدة أيام، حيث بدأ جسدها يستجيب للعلاج.

وقال الأطباء إن رئتي مادي تعرضتا لضرر كبير بسبب إدمانها على السجائر الإلكترونية.

من جانبها قالت الشابة الأمريكية أنها بدأت تدخين السجائر الإلكترونية منذ 3 سنوات، وكانت تعتقد أن هذه السجائر آمنة، لذلك دخنتها بشراهة.

وبعد هذه الحادثة نشرت ماني على صفحتها في فيس بوك منشورا روت من خلاله قصتها، وطلبت من أصدقائها التوقف عن تدخين السجائر الإلكترونية، لأن ضررها ليس بأقل من ضرر السجائر العادية.

الجدير بالذكر أن أحد الأطباء أخذ صور رئتي ماني، وقال بأنه سيستخدمها كوسيلة تعلمية ووسيلة توعية حول أضرار السجائر الإلكترونية.

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