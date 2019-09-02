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شركة حلويات تطلب موظفا لـ”يتذوق الأطباق”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت شركة حلويات بريطانية إعلانا في موقع LinkedIn الإلكتروني يتضمن رغبتها بتوظيف شخص ليتذوق حلوياتها لمدة 3 أشهر.

وستقدم الشركة البريطانية للشخص الذي سيحصل على هذه الوظيفة 17 دولارا بالساعة مقابل قيامه بتناول حلوى البودينغ والحلويات الأخرى التي تقوم الشركة بإنتاجها.

ووضعت الشركة في الإعلان مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المرشح الذي يرغب بالتقدم للحصول الوظيفة، حيث يجب أن يكون محبا للحلويات بشكل كبير، وقادرا على وصف كل منتج بشكل دقيق.

كما يجب أن يرسل المرشح ملاحظاته حول الحلويات، كشكلها، طعمها، قوامها، وأن يقدم أفكارا جديدة لتطوير المنتجات.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتمتع المرشح بصحة جيدة، ولا يعاني من التحسس تجاه أي نوع من الحلويات.

الجدير بالذكر أن شركة الحلويات التي تتخذ من لندن مقرا لها سترسل الحلويات يوميا للموظف لكي يتذوقها ويبدي رأيه فيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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