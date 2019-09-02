جديد “نايكي”.. حذاء يعمل بالأوامر الصوتية

كشفت شركة “نايكي” الأميركية عن حذاء جديد يعمل بالأوامر الصوتية أطلقت عليه اسم Adapt Huarache.

وزودت “نايكي” حذاءها الجديد بنظام Fit Adapt الذي يعتمد في أساسه على محرك لإحكام الربط.

وعادت “نايكي” في تصميم الحذاء الجديد إلى الموديل المميز Huarache الذي أطلقته في العام 1991، مع إضافة بعد اللمسات العصرية عليه.

وقالت الشركة إن الشخص قادر على التحكم بالحذاء الجديد من خلال المساعد الصوتي آبل Siri، أو بالتطبيق الخاص بهواتف آيفون، أو من خلال ساعة آبل Watch.

كما يمكن للمستخدم تبديل الربطات بشكل سريع في حال قام بوضع بعض الإعدادات بشكل مسبق.

الجدير بالذكر أن الشركة الأميركية ستطلق الحذاء الجديد في الأسواق يوم 13 سبتمبر الجاري، ولكنها لم تكشف لنا عن سعره.

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