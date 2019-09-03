فيسبوك تبدأ باختبار خاصية إخفاء عدد الإعجابات

أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عن بدء اختبارها لخاصية إخفاء عدد الإعجابات على منصة فيسبوك أسوة بمنصة إنستغرام التابعة للشركة.

وقالت الشركة الأمريكية إن هدفها الأساسي من هذه الميزة جعل المستخدمين يعجبون بالمنشورات بقناعة تامة بغض النظر عن عدد الإعجابات الموجودة على المنشور.

وأثبتت دراسات أجرتها الشركة أن المستخدمين قد يعجبون بمنشورات غير مقتنعين بها في حال وجدوا عليها عددا كبيرا من الإعجابات.

ومن خلال هذه الميزة ستخفي الشركة الأمريكية عدد الإعجابات، وسيظهر للمستخدم بعض الأصدقاء الذين أعجبوا بالمنشور.

وتأتي إضافة هذه الخاصية ضمن التطويرات والتعديلات التي تقوم بها فيسبوك على منصتها الشهيرة.

الجدير بالذكر أن فيسبوك لم تحدد حتى الآن الدول التي سيتم فيها اختبار خاصية إخفاء عدد المعجبين.

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