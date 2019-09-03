وفاة مغنية إسبانية أمام جمهورها على المسرح

شهدت خشبة أحد مسارح مدينة لاس بيرلاناس الإسبانية حادثة مؤسفة للغاية، إذ توفيت عليها المغنية جوانا ساينز أثناء الحفلة التي كانت تحييها.

وكانت المغنية الشابة تقف أمام جمهورها على المسرح رفقة 14 من زملائها في فرقة The Super Hollywood Orchestra قبل أن تصعق وبشكل مفاجأ بأحد الألعاب النارية التي كانت جزءا من برنامج الحفل وسط ذهول أعضاء الفرقة والجمهور.

وعلى الفور تم نقل جوانا إلى أقرب مستشفى، حيث قدمت لها جميع الإسعافات اللازمة، ولكنها فارقت الحياة بعد مدة من وصولها إلى المستشفى متأثرة بالحروق التي أصيبت بها.

وعبّر زملائها في الفرقة عن صدمتهم بالحادثة، وعن حزنهم الشديد لفقدانها.

الجدير بالذكر أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا في الحادث لتتأكد إن كان هذا الحادث مدبرا أم لا.

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