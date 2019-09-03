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الأسبرين.. خطر كبير على هؤلاء الأشخاص

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثبتت دراسة حديثة قام بها عدد من العلماء أن تناول الأسبرين بشكل مستمر غير نافع، ويسبب ضررا كبيرا للإنسان.

وأكدت الدراسة أن تناول الأسبرين بشكل يومي من قبل الأصحاء من أجل الوقاية من أمراض القلب والشرايين غير آمن، وذلك لأن الأسبرين قد يؤدي إلى حدوث نزيف في الدماغ.

كما طالب العلماء بعدم وصف الأسبرين لكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 70 عاما لأنه يهدد حياتهم، حيث أثبتت الدراسة أن الأسبرين سيسبب لهم نزيفا في الدماغ حتى وإن تناولوه بجرعات صغيرة.

وأكد الباحثون على عدم وجود أي ضرورة لتناول الأسبرين بشكل مستمر، وفي حال أراد المريض تناوله بشكل مستمر فيجب عليه أن يقوم باستشارة طبيبه أولا.

الجدير بالذكر أن الدراسة وضعت مجموعة من الأدوية ضمن قائمة أدوية لا فائدة منها ومن أبرز هذه الأدوية Imudon و arbido.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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