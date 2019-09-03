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تيم حسن يُفاجئ جمهوره بـ”العميد” ويُحدد مصير “الهيبة” 

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الممثل السوري تيم حسن عن لعبه لدور البطولة في مسلسل العميد وذلك من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر.

وأكد نجم الهيبة في تغريدته أنه سيبدأ في الفترة القادمة بتصوير المسلسل الجديد الذي سيكون من تأليف باسل السلكا مؤلف أجزاء الهيبة، ومن إنتاج شركة KINGSET DKL PRODUCTION.

وأشارت التسريبات إلى أن الشركة المنتجة لم تستقر على الفنانة التي ستلعب دور البطولة إلى جانب تيم حسن، كما أكدت التسريبات على أن العمل يتم تصويره لكي يعرض قبل شهر رمضان المبارك 2020، وبالتالي فإنه لن يكون جزءا من الموسم الرمضاني.

وتساءلت إحدى مُتابعات الفنان السوري عن مصير مسلسل “الهيبة” وما إذا كان العميد سيكون بديلاً له، فرد تيم عليها قائلاً إن الهيبة سيكون بانتظار مُتابعيه في رمضان المُقبل، وأن مسلسل العميد خارج العرض الرمضاني.

الجدير بالذكر أن باسل السلكا مؤلف الجزء الأول والثاني والثالث لمسلسل الهيبة اعتذر عن كتابة الجزء الرابع للمسلسل الذي حظي بشعبية كبيرة في العالم العربي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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