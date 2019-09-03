سامسونغ تطلق هاتفا يدعم ميزة Samsung Dex

أماطت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية اللثام عن هاتف جديد يدعم ميزة Samsung Dex أطلقت عليه اسم Galaxy A90 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855 ونظام تشغيل Android Pie.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الثالثة بدقة 5 ميغا بيكسل.

وستتراوح الذاكرة العشوائية لهذا الهاتف ما بين 6 و8 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة الداخلية بمساحة 128 غيغا قابلة للتوسيع لـ512 غيغا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة.

أما بالنسبة لبطارية هذا الجهاز فستأتي بسعة 4500 ميلي أمبير، وستدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 25 واط.

وستوفر الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد باللونين الأبيض والأسود.

الجدير بالذكر أن سامسونغ لم تكشف حتى الآن عن الموعد الرسمي لإطلاق الهاتف، ولا سعره.

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