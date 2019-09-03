“أصغر كاميرا بانورامية”.. جديد أنستا 360 الصينية

كشفت شركة أنستا 360 الصينية الرائدة في مجال صناعة الكاميرات البانورامية عن أصغر كاميرا بانورامية قابلة للتثبيت في العالم، والتي حملت اسم Insta 360 GO.

وستأتي الكاميرا الجديدة بوزن خفيف يصل إلى 18.3 غرام، كما ستزود بوظيفة التثبيت Flow State الأمر الذي يجعلها قابلة للتثبيت على جميع الأسطح.

وستكون الكاميرا الجديدة مقاومة للمياه والعوامل الجوية المختلفة بسبب تزويدها بنظام الحماية IPX4.

وستبلغ الذاكرة الداخلية لهذه الكاميرا 8 غيغا بايت، وستزود الشركة الكاميرا الجديدة ببطارية قادرة على تصوير 200 مقطع فيديو بمدة 20 ثانية.

وتتميز الكاميرا بجودة كبيرة خلال التصوير بسبب وجود وظيفة التثبيت Flow State2، ووظيفة Flash Cut 2 التي تعالج الفيديوهات، ومن خلال الذكاء الاصطناعي تقوم الكاميرا بدمج اللقطات ووضعها في مقطع واحد.

بالإضافة إلى ذلك إن الكاميرا الجديدة قادرة على فرز الصور بحسب مواضيع التصوير، الأطعمة، المدن، والابتسامات.

وقالت الشركة الصينية إن هذه الكاميرا تستخدم بسهولة كبيرة حيث يكفي النقر مرة واحدة لتسجيل فيديو، وبالنقر مرتين يتوقف التسجيل.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق كاميرتها الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 200 دولار أمريكي.

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