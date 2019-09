ما الذي تعرفه عن الخصائص العلاجية للفلفل الحار؟

تُحسن التوابل الحارة نكهة الطعام كم أن لها خصائص علاجية، فقد تبين أن استخدامها مفيد للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض السرطان.

هذا وبينت نتائج مجموعة دراسات علمية أن الفلفل الحار يحسن صحة القلب حيث يساعد مركب “كابسيسين” على تخفيض تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية، وله خاصية كبح نشاط الجين المسبب لتضيق الشرايين، وبفضل هذا يتحسن تدفق الدم إلى القلب، ما يقوي تغذيته ويؤثر إيجابياً في عمل عضلة القلب.

كما يقي الفلفل من تطور السرطان حيث أن مركب “كابسيسين” مضاد قوي لنشوء أورام الأمعاء، ويساعد الفلفل الحار على منع تطور الأورام المعوية، ويطيل عمر المصابين بالمرض، كما أن مركب “كابسيسين” قادر على ابطاء تطور سرطان الرئة.

هذا ويحافظ على استقرار ضغط الدم فقد أثبتت الدراسات العلمية أن المركب الكيميائي “كابسيسين” الموجود في الفلفل الحار، يرفع مستوى أوكسيد النتروجين في الدم، ما يمنع تطور الالتهابات في الجسم وينظم ضغط الدم.

ويساعد أيضاً على فقدان الوزن حيث أثبتت الدراسات أن مركب “كابسيسين” يساعد على زيادة سرعة عملية التمثيل الغذائي بمقدار ثماني مرات، أي أنه يحفز الجسم على حرق كمية أكبر من الدهون لتوليد الطاقة.

