8 أطعمة تسرّع شيخوخة الجلد.. و7 تحميه

كعكة صغيرة ربما تتناولها مع كوب من

القهوة في الصباح، أو وجبة سريعة خفيفة من النقانق خفيفة تأكلها عند الغداء، قد

تبدو من الوهلة الأولى غير مضرة، ولكن هل هذا صحيح؟

هناك العديد من المنتجات التي لها

تداعيات خطيرة على الجسم، وينبغي الحذر منها، على غرار السكر والدهون غير الصحية

والملح والكحول وحتى الكافيين، الذي يمكن أن يدمر بروتينات مهمة ويسبب لنا الجفاف،

مما يجعل بشرتنا تبدو بشكل سيئ.

وقدمت الكاتبة جوليا لوباخ في تقريرها

الذي نشره موقع “أف بي ري” الروسي، قائمة تضم أسوأ 10 أغذية تؤثر سلبا

على بشرتنا، وتسبب لنا الشيخوخة السريعة، وبالتالي ينبغي أن نكون حذرين عند

استهلاكها:

1- السكر

قالت الكاتبة إن السكر مسؤول عن زيادة

الوزن وتجعّد البشرة وترهلها.

2-

الدهون المتحولة

أضافت الكاتبة أن هذه الدهون المتحولة

توجد بشكل خاص في الوجبات السريعة والبطاطس المقلية والأطعمة المعلبة والمجمدة،

وكل أنواع الأغذية غير الصحية. وفي الحقيقة، لا تسبب هذه الدهون زيادة خطر الإصابة

بأمراض القلب فقط، وإنما تعقّد أيضا عمل الشرايين وتجعل تدفق الدم نحو الجلد أضعف،

مما يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

بالمقابل أوردت الكاتبة أن الدهون الصحية

تعد ضرورية للغاية للجسم ولنضارة الجلد وجماله، حيث إنها تقلل من خطر الإصابة

بالالتهابات وتعزز نمو الشعر وتقوي أغشية الخلايا، الأمر الذي يحد من خسارة المياه

في خلايا الجلد.

وعرضت الكاتبة مجموعة من الأغذية التي

تحتوي على دهون صحية والتي ينصح باستهلاكها بشكل منتظم للحفاظ على جمالية الجلد،

على غرار سمك السلمون والأفوكادو واللوز والمكسرات.

3- الخمر

4- الملح يسبب احتباس السوائل

أوضحت الكاتبة أن الإفراط في استهلاك

الملح يكون عادة إثر تناول أطعمة مثل الجبن والبيتزا والبطاطس. وعموما، يجعل

الإفراط في استهلاك الملح الجسم يحبس الماء، مما يتسبب في تورم الوجه. بالإضافة

إلى ذلك، يؤدي الملح إلى تدمير الخلايا والإصابة بالجفاف. علاوة على ذلك، يجعل نقص

كميات السوائل في الجسم البشرة تبدو جافة ومجعدة، وبالتالي ستظهر علامات الشيخوخة

بشكل مبكر.

5- القهوة والكافيين يسببان جفاف الجلد

بيّنت الكاتبة أن الكافيين يعد مادة

مدرة للبول، تجعل جسمك يتخلص من السوائل، وهو ما يقلص من درجة ترطيبها. وفي

الحقيقة، يجعل هذا الأمر البشرة تبدو جافة وهشة. لذلك، ينبغي تناول كميات إضافية

من الماء بعد كل كوب من القهوة، فضلا عن استخدام مرطب للبشرة.

6- اللحم المصنع والسجق

أفادت الكاتبة بأنه رغم أن الكثير من

الناس يعشقون السجق واللحم المصنع الذي يحتوي على الكثير من الملح والمواد

الحافظة، فإن استهلاك هذه اللحوم المصنعة يؤدي للإصابة بالجفاف والالتهابات.

بالإضافة إلى ذلك، تقلص هذه المنتجات من مستوى الفيتامين “سي” في الجسم،

وهو عنصر مهم لصنع مادة الكولاجين. لذلك، ينصح الأطباء بتعويض هذه الأطعمة بلحم

الدجاج والديك الرومي، أو على الأقل التقليل من استهلاكها والإكثار من تناول

الخضار.

7- اللحم المدخن

من المرجح أن تدمر بقع الفحم السوداء

في اللحم المدخن طبقات الجلد ومكوناته الأساسية مثل الكولاجين، مما يؤدي لظهور

علامات التقدم في السن. وعلى العموم، يُنصح بإزالة البقع السوداء من قطعة اللحم

قبل أكلها.

8- البطاطس المقلية

تسبب الأطعمة التي يتم قليها في الزيت

في حرارة مرتفعة تفاعلات كيميائية تؤدي لتدمير خلايا الجلد.

وقدمت الكاتبة قائمة بأفضل المنتجات

الغذائية التي تساعد على الحفاظ على نضارة الجلد وشبابه، على غرار:

1- الرمان الذي يحتوي على الفيتامينات

ومضادات الأكسدة، ويحارب الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس.

2- زيت الزيتون الذي يحتوي على الأحماض

الدهنية أوميغا 3 المفيدة للجلد.

3- التوت الغني بمضادات الأكسدة، الذي

يساهم في الحفاظ على مرونة خلايا الجلد ويخفض ضغط الدم.

4- الشاي الأخضر الذي يحمي من تأثيرات

الأكسدة على الجلد بسبب الأشعة فوق البنفسجية.

5- الخضر الورقية الخضراء، مثل

السبانخ، لها مزايا مضادة للالتهابات، وهي غنية بعديد الفيتامينات مثل إي وسي وكي.

6- الأسماك المليئة بالدهون مثل

السلمون والتونا والسردين، التي تعدّ من المصادر الممتازة للأملاح الدهنية أوميغا

3.

7- الماء يلعب أهم دور في محاربة

علامات الشيخوخة، بالتالي ينبغي شربه بشكل مستمر للحفاظ على كل أعضاء الجسم

والأطراف في حالة جيدة، وهو ما يدعم عمليات التمثيل الغذائي ويحمي الجلد من

الجفاف.

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