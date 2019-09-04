الصحة تستعد لتخريج 514 طالبا كأول دفعة من عناصر التمريض

قالت وزارة الصحة، الأربعاء، إن اللجنة المركزية المكلفة بإعداد الأسئلة لطلبة معاهد التمريض المتوسط أنهت أعمالها؛ استعدادًا لإجراء الامتحانات النهائية لطلبة الدبلوم بالمعاهد الصحية المتوسطة، التي ستنطلق السبت القادم.

وأفادت الوزارة، حسب صفحتها الرسمية، أنها سوف تعلن أواخر سبتمبر الجاري تخريج أول دفعة من الطلاب الدارسين بمعاهد التمريض المتوسطة التي جرى افتتاحها داخل 22 مستشفى ومركزا تخصصيا بالعاصمة طرابلس وجميع المناطق الليبية.

وأوضحت اللجنة أن عدد المتقدمين لإجراء الامتحانات النهائية بلغ 514 طالبًا وطالبة موزعين على 12 معهدا صحيا داخل 10 مدن ليبية، مؤكدة أن قرارا سيصدر بتعيين خريجي الدفعة الأولى من التمريض داخل المستشفيات والمراكز التخصصية التي درسوا بها.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعدت في وقت سابق خطة لسد العجز الحاصل في العناصر الطبية المساعدة بالمستشفيات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية