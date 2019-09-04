فيسبوك تستعد لإطلاق ميزة التعرف على الوجوه

في إطار سعيها لتطوير موقع فيسبوك وزيادة الخصوصية فيه أطلقت شركة فيسبوك الأمريكية النسخة التجريبية لميزة التعرف على الوجوه (Face Recognition).

وستعمل ميزة التعرف على الوجوه على إبلاغ الشخص في حال قام أحد الأشخاص بتحميل صورة له على فيسبوك حتى وإن لم يقم الشخص بالإشارة إليه، وفي حال أراد الشخص عدم نشر الصورة فكل ما عليه وضع Tag على الصورة أو التبليغ عنها لكي لا تظهر.

وقالت الشركة الأمريكية إن هذه الميزة اختيارية، حيث يمكن للمستخدم تفعيلها أو إيقافها من خلال إعدادات الخصوصية.

وأكدت فيسبوك على أن الميزة الجديدة ستصل إلى جميع المستخدمين خلال عدة أسابيع وذلك بعد الانتهاء من الفترة التجريبية، حيث سيصل لكل مستخدم إشعار يعلمه بإضافة هذه الميزة وكيفية استخدامها، بالإضافة إلى وجود خيار يتيح له تفعيل الميزة أو تعطيلها.

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