شركة LG تطلق هاتفاً بمُميزات مُنافسة

أماطت شركة LG الكورية الجنوبية اللثام عن هاتف ذكي مميز بمواصفات جيدة أطلقت عليه اسم Q70.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 765 من كوالكوم، وبنظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.4 بوصة بدقة عرض +FULL HD.

وسيحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية حيث تصل دقة الكاميرا الأولى إلى 32 ميغا بيكسل، والثانية 13 ميغا بيكسل، في حين تأتي الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 4 غيغا بايت.

أما بالنسبة لبطارية هذا الجهاز فستأتي بسعة 4000 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بتقنية Quick Charge 3.0.

الجدير بالذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 450 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية