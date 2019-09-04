علماء بريطانيون يطورون وسادة لإنعاش القلب

استطاع علماء بريطانيون اختراع وسادة ذكية تساعد المسعفين على إنعاش القلب خلال عملية إسعاف المرضى الذين يعانون من توقف مفاجئ في القلب.

وقال العلماء إن الوسادة الجديدة تحتوي على السليكون الناعم، وأجهزة استشعار قادرة على تغطية أكبر قدر ممكن من صدر الشخص.

ومن خلال هذه المستشعرات تتعرف الوسادة على مقدار الضغط الذي يقوم به المسعف على صدر المريض، ومن ثم يتم نقل الناتج إلى وحدة عرض صغيرة ثبتت في أعلى الجهاز، ومن خلال وحدة العرض سيكون المسعف قادرا على التأكد من أن عملية إنعاش القلب التي يقوم بها صحيحة.

وزود العلماء الوسادة الجديدة بعدد من الأضواء التي تعمل بشكل متوافق مع قوة الضغط على صدر المريض، فإذا كان الضغط خفيفا يعمل ضوء واحد، وفي حال كان الضغط قويا تعمل 3 إلى 4 أضواء، وفي حال أضاءت جميع أضواء الوسادة فهذا يعني أن المسعف يقوم بعملية الضغط بطريقة سليمة.

الجدير بالذكر أن العلماء سيقومون بوضع الوسادة الذكية في الأماكن العامة ومراكز التسوق والصالات الرياضية لمساعدة المسعفين على إنقاذ الأشخاص الذين يتعرضون لسكات قلبية مفاجئة.

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