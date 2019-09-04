مؤلفا صراع العروش يكشفان سر كوب “ستاربكس”

كشف ديفيد بينوف ودانيال وايز مؤلفا الموسم الثامن والأخير من صراع العروش عن سر ظهور كوب ستاربكس في المسلسل.

حيث أكد المؤلفان التركيز على تصوير المشهد بين الممثلة بين دينريس والممثل جون سنو كان السبب في ذلك، حيث لم ينتبهوا لوجود الكوب إلا بعد أن عرضت الحلقة، الأمر الذي سبب إحراجا كبيرا لهما.

وقال المؤلفان إنهما لم يتوقعا أن يحقق صراع العروش هذا النجاح، وذلك لأن رواية صراع العروش لجورج مارتن لم تكن معروفة لدى الكثيرين.

وأثار ظهور كوب ستاربكس في المسلسل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفض العديد من الأشخاص حدوث مثل هذا الخطأ بمسلسل بقيمة صراع العروش.

في حين قال البعض إن هذا الخطأ كان مقصودا وبمثابة الدعاية لشركة ستاربكس لصنع القهوة.

الجدير بالذكر أن الشركة المنتجة للمسلسل قامت بإعادة عملية المونتاج للحلقة، وأزالت كوب ستاربكس منها.

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