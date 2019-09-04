بسبب البطاطا.. قصة انهيار طموح شاب بريطاني

فقد شاب بريطاني لم يكشف عن اسمه بصره نتيجة إدمانه على تناول رقائق البطاطا والنقانق لمدة 15 عاما.

وقالت والدة الطفل البالغ من العمر 17 عاما والذي يقيم في مدينة بريستول إن ولدها تخلى عن تناول كافة الأطعمة باستثناء النقانق والبطاطا، الأمر الذي ساهم في حدوث خلل في نظامه الغذائي.

حيث عانى الشاب من نقص في الفيتامينات كفيتامين ب 12، وفيتامين د بالإضافة إلى نقص في النحاس.

وبسبب هذا النقص أصيب الشاب بمرض اعتلال الأعصاب البصري، حيث بدأ بصره يضعف وهو في الـ14 من عمره إلى فقده وهو في سن الـ 17.

وعبر الشاب عن حزنه لفقدانه بصره، وقال إنه أصبح شخصا منطويا ومنعزلا عن الآخرين بعدما كان شابا اجتماعيا نشطا.

من جانبها عبرت والدة الشاب عن أسفها لحالة ولدها، وقالت إنه كان يطمح لأن يكون مختصا في تكنولوجيا المعلومات.

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