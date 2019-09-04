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جنوب إفريقي “يصطاد نفسه عوضا عن السمك”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض الكاهن الجنوب إفريقي كوني هالويل البالغ من العمر 48 إلى حادثة مأساوية أثناء قيامه باصطياد الأسماك بالرمح من قبالة شاطئ سكوتبيرغ.

فبعد أن غاص كوني في البحر بحثا عن الأسماك، وأثناء قيامه بإخراج الطعوم من بين الصخور جاءت موجة قوية جعلت بندقيته تبتعد عنه، ليقوم على الفور باللحاق بالبندقية، وعندما وصل إليها ضغط على الزناد بالخطأ ليدخل الرمح بخده الأيمن وليخرج بالقرب من أذنه اليسرى.

ليقوم كوني على الفور بالوقوف ومحاولة الخروج من البحر لكي يطلب المساعدة من الناس، وفور خروجه من البحر تم إنقاذه ونقله إلى مستشفى بيترماريتسبورغ حيث تلقى العلاج اللازم.
وقال الأطباء إن كوني كان محظوظا لأن الرمح اخترق الوجه ولكنه لم يؤذِ الدماغ والعينين.

الجدير بالذكر أن هذه الحادثة لم تردع كوني عن صيد الأسماك بالرمح، حيث قال إنه سيقوم برحلة صيد أخرى فور شفائه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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