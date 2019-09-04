كاريس بشار تُعلن مُشاركتها ببطولة مسلسل العميد

نشرت الفنانة السورية كاريس بشار تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر أعلنت من خلالها الانضمام إلى مسلسل العميد.

وعبرت الفنانة السورية عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل الذي كتبه باسم السلكا، والذي ستنتجه مجموعة MBC، وسيتم عرضه على شبكة Netflix قبل الموسم الرمضاني.

وقالت كاريس إن هذا العمل سيكون العمل الأول لها مع شركة KINGSET DKL PRODUCTION.

وسيشهد العمل مشاركة العديد من نجوم الدراما السورية وفي مقدمتهم نجم الهيبة تيم حسن الذي سيلعب دور البطولة فيه.

الجدير بالذكر أن كاريس بشار اعتذرت عن المشاركة في مسلسل عهد الدم الذي كتبه إياد أبو الشامات، ويلعب دور البطولة فيه الفنان باسل خياط نظرا لضيق الوقت، ولعدم قدرتها على تصوير العملين معا.

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