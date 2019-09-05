نوكيا تطلق سماعات أذن “منخفضة السعر”

كشفت شركةHMD GLOBAL، المالكة لحقوق منتجات نوكيا، عن سماعات أذن لا سلكية صممت على شكل سدادة الأذن، أطلقت عليها اسم True Wireless Earbuds.

ومن المتوقع أن تنافس هذه السماعات، سماعات AirPods التي تنتجها شركة آبل، نظرا لانخفاض سعرها، ولسهولة استخدامها حيث أنها لا تلاحظ في الأذن لصغر حجمها وخفة وزنها الذي يبلغ 5 غرامات للسماعة الواحدة.

وزودت الشركة الفنلندية السماعات الجديدة بحقيبة شحن طويلة يمكن وضعها في اليد أو الجيب.

وتتميز السماعة الجديدة ببطاريتها القوية والتي تجعل السماعتان تعملان لمدة 4 ساعات متواصلة، بالإضافة إلى ذلك فإنها تدعم بروتكول بلوتوث 5.0، وتسمح بإجراء المكالمات الصوتية، ومحمية من قطرات الماء والعرق.

الجدير بالذكر أن شركة HMD GLOBAL ستطلق السماعات الجديدة في الأسواق من خلال متجر أون لاين الصيني بسعر 70 دولار أميركي.

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