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احذروا تناول الفاصولياء الخضراء النيئة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طلبت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي من الناس الامتناع عن تناول الفاصولياء الخضراء النيئة.

وقالت الخبيرة الألمانية إن الفاصولياء الخضراء النيئة تحتوي على حمض سيانيد الهيدروجين السام، والذي يؤدي إلى حدوث اضطرابات ومشاكل في جسم الإنسان.

وأكدت الخبيرة الألمانية على ضرورة طهو الفاصولياء جيدا قبل تناولها، وذلك لكي يتم القضاء على المواد السامة الموجودة فيها.

يذكر أن الفاصولياء الخضراء تعد من الخضراوات المفيدة لجسم الإنسان، نظرا لاحتوائها على البروتين النباتي، والألياف الغذائية التي تؤمن الحماية للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى عدد من الفيتامينات كفيتامين بـ2، بـ6، والمعادن كالبوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيزيوم، كما أنها لا تسبب زيادة في الوزن بسبب انخفاض السعرات الحرارية الموجودة فيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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