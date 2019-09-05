احذروا تناول الفاصولياء الخضراء النيئة

طلبت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي من الناس الامتناع عن تناول الفاصولياء الخضراء النيئة.

وقالت الخبيرة الألمانية إن الفاصولياء الخضراء النيئة تحتوي على حمض سيانيد الهيدروجين السام، والذي يؤدي إلى حدوث اضطرابات ومشاكل في جسم الإنسان.

وأكدت الخبيرة الألمانية على ضرورة طهو الفاصولياء جيدا قبل تناولها، وذلك لكي يتم القضاء على المواد السامة الموجودة فيها.

يذكر أن الفاصولياء الخضراء تعد من الخضراوات المفيدة لجسم الإنسان، نظرا لاحتوائها على البروتين النباتي، والألياف الغذائية التي تؤمن الحماية للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى عدد من الفيتامينات كفيتامين بـ2، بـ6، والمعادن كالبوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيزيوم، كما أنها لا تسبب زيادة في الوزن بسبب انخفاض السعرات الحرارية الموجودة فيها.

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