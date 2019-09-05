غراندي تتهم “فوريفر 21” بانتحال شخصيتها

قامت مغنية البوب الشهيرة الأميركية أريانا غراندي برفع دعوة قضائية على العلامة التجارية فوريفر 21.

واتهمت المغنية الأميركية العلامة شركة فوريفر21 بانتهاك الحقوق الفكرية لألبومها الأخير 7Rings.

وقالت المغنية في الدعوى التي رفعتها إن العلامة التجارية شركة فوريفر21 انتحلت شخصيتها، وسرقت فكرة وأسلوب تصويرها لفيديو أغنيتها 7Rings، حيث استعانت بعارضة الأزياء غراندي التي لبست لباسا مشابها لها، وأدخلوا كلمات أغنيتها في إعلان للترويج للشركة الأميركية.

وطالبت المغنية المشهورة بتعويض مالي بقيمة 10 مليون دولار أميركي بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

الجدير بالذكر أن الكليب الذي قدمته عارضة الأزياء غراندي حصل على 500 مليون مشاهدة على يوتيوب، وتصدر قوائم “بيلبورد” لعدة أسابيع.

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