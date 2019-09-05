هندية تطلب الطلاق لـ”سبب غريب”

في حادثة غريبة من نوعها طلبت امرأة هندية لم يكشف عن اسمها الطلاق من زوجها بسبب إهماله لها ومواظبته على الدراسة.

ووقعت أحداث هذه القصة في مدينة بوبال الهندية، حيث استاءت إحدى السيدات من مواظبة زوجها على الدراسة من أجل التحضير لامتحان الخدمة المدنية الوطني الأمر الذي جعلها تلجأ للقضاء.

وقالت للقاضي إن زوجها مهمل لها، ولا يتكلم معها، ولا يقوم بواجباته الأسرية، ولا يخرج معها في زيارة عائلية بحجة الدراسة.

وقام القاضي باستدعاء الزوج إلى المحكمة لكي يستمع لأقواله والتي جاءت متطابقة مع أقوال زوجته، حيث قال إن اجتياز هذا الامتحان حلمه منذ الطفولة، وإن دراسته أثرت بشكل سلبي على حياته الأسرية.

الجدير بالذكر أن القاضي طلب من الزوجة التريث وعدم اتخاذ قرار الطلاق بشكل سريع، وإعطاء زوجها فرصة ليحقق حلمه.

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