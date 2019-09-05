“ديك قاتل” يهاجم أسترالية وينهي حياتها

في حادثة غريبة من نوعها هاجم ديك في إحدى المزارع الريفية في أستراليا صاحبة المزرعة أثناء قيامها بجمع البيض من داخل القن.

وتفاجأت المسنة الأسترالية التي لم يكشف عن اسمها والبالغة من العمر 76 بهجوم الديك، ونقره لأسفل قدمها اليسرى، الأمر الذي أفقدها توازنها، وجعلها تسقط على الأرض.

ولقيت السيدة الأسترالية حتفها نتيجة لهذه الحادثة، حيث نزفت حتى الموت دون أن تجد من يقوم بإسعافها.

وحدد الأطباء أسباب الوفاة بحدوث نزيف بسبب نقر الديك لوريدها، بالإضافة إلى معاناتها من عدة أمراض مزمنة كالدوالي، ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى السكري.

وطالب الأطباء أصحاب الحيوانات الأليفة بالانتباه إليها لأنها قد تكون قاتلة في حال كان أصحابها مصابين بأمراض مزمنة.

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