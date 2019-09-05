“تويتر” تحجب ميزة التغريد عبر الرسائل النصية

أعلنت شركة “تويتر” حجب ميزة التغريد عبر الرسائل النصية مؤقتا، وذلك بعد أن تم اختراق حساب مؤسس الموقع من خلال هذه الميزة.

وقالت الشركة إنها ستوقف هذه الميزة خلال الفترة الحالية من أجل ضمان خصوصية المستخدمين، ولمنع تكرار حالات الاختراق.

وصرحت الشركة أنها أطلقت هذه الميزة من أجل مساعدة الأشخاص الذين لا يملكون هواتف ذكية على نشر تغريداتهم، ولكن الهاكرز استفادوا منها الأمر الذي دفع الشركة لإيقافها بشكل مؤقت.

وقالت “تويتر” إن هذه الميزة ستبقى متوقفة حتى تتمكن الشركة من إيجاد حل لكافة الثغرات الموجودة فيها.

وطلبت “تويتر” من شركات الاتصال مساعدتها في وضع حد للثغرات الموجودة في هذه الميزة لكي تعيد إطلاقها بسرعة.

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