لينوفو تطلق جهازا لوحيا رخيص الثمن

أماطت شركة لينوفو الصينية اللثام عن جهاز لوحي جديد بسعر رخيص أطلقت عليه اسم Tab M7.

وسيأتي الجهاز بإصدارين حيث سيعمل الإصدار الأول بمعالج MT8321، في حين سيعمل الإصدار الثاني LTE بمعالج MT8765B، وبنظام تشغيل Android Pie 9.0 الإصدار Go.

وزودت الشركة الصينية الجهاز بشاشة IPS بمقاس 7 بوصة وبدقة عرض 1024*600 بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فستأتي بعدة مساحات هي 8، 16، 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 1 و2 غيغا بايت.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهاز اللوحي في الأسواق بسعر رخيص يصل إلى 89 دولارا أميركيا.

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