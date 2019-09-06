خمس نصائح طبية أساسية لتفادي الإصابة بتسمم غذائي

قدم الأطباء خمس نصائح أساسية للوقاية من الإصابة بالتسمم الغذائي، وهي الحالات التي تكثر بسبب عدم الاعتناء بكيفية حفظ الطعام أو إعداده، وتنتج في الغالب عن الجهل باتباع القواعد السليمة في عملية الغذاء.

وتعتبر فترة الصيف وخصوصا خلال شهري يوليو وأغسطس وسبتمبر في غاية الحرارة والرطوبة العالية، مما قد يسبب حدوث التلوث بأنواع أخرى من الجراثيم التي تحدث تسمما غذائيا مثل السلمونيلا، والفيبريو هيموليتيكيس، والبكتيريا العنقودية الذهبية.

وتشتمل النصائح الطبية لكيفية منع التسمم الغذائي على ملاحظة أن الغذاء لا يتغير في العادة لونه أو طعمه أو رائحته، وعليه عند ملاحظة أي تغير في تلك الخصائص ينبغي افتراض حصول تسمم من نوع معين في الطعام.

كما يجب غلي مياه الآبار، ومناطق تجميع مياه الأمطار قبل شربها، في حال عدم توافر مياه نظيفة صالحة للشرب، والحرص على عدم تسرب المياه إلى فم الشخص عند ممارسته رياضة السباحة، والمحافظة على نظافة اليدين من بقايا أي مياه ملوثة، وغسلها قبل الشروع في تناول الطعام.

يضاف إلى ذلك تخزين الطعام في مكان بارد ونظيف، وعدم تأخير عملية تناوله، وفي حال القيام برحلات خارجية يجب الاحتفاظ بمكونات الطعام ضمن محفظة باردة، وخاصة في الدول التي تتميز بارتفاع الحرارة فيها.

المصدر : الجزيرة نت

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