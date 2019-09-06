نوكيا تستعد لإطلاق أجهزة بـ”أسعار غير مسبوقة”

رفعت شركة HMD المالكة الحصرية لحقوق منتجات نوكيا النقاب عن 5 أجهزة بمواصفات وأسعار مختلفة تستعد نوكيا لإطلاقها خلال الفترة القادمة.

وقالت الشركة إن الشركة الفنلندية حرصت على إنتاج أجهزة ذكية وأخرى عادية لكي ترضي طموح عشاقها.

ويعد جهاز نوكيا 7.2 أفضل الأجهزة التي طرحتها نوكيا، حيث سيعمل بمعالج كوالكوم SD660 ونظام تشغيل أندرويد 9.

وسيأتي بشاشة LCD مقاس 6.3 بوصة بدقة عرض +FULL HD، وسيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة 5 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 64 و128 غيغا بايت، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 4و6 غيغا بايت.

أما بالنسبة لبطارية هذا الجهاز فستأتي بسعة 3500 ميلي أمبير، وستوفر الشركة الجهاز باللون الأخضر، الأسود، والأبيض الثلجي.

أما جهاز نوكيا 6.2 فسيعمل بمعالج كوالكوم SD636 ونظام تشغيل أندرويد9.

وسيأتي بشاشة مماثلة لشاشة الجهاز السابق، وبكاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 16 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة 5 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 32،64،128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح ما بين 3و4 غيغا بايت.

أما بالنسبة للبطارية فستأتي بسعة 3500 ميلي أمبير، وستوفر الشركة الجهاز باللونين الأسود والفضي.

ومن الأجهزة التي ستطرحها نوكيا في الفترة القادمة جهاز نوكيا 2720 والذي سيعمل بنظام كايوس، وسيدعم تطبيقات واتس آب، فيس بوك، ويوتيوب، وجهاز Nokia 800 Tough المناسب للاستخدامات الشاقة والمقاوم للماء.

أما الهاتف الأخير الذي كشفت عنه نوكيا فهو هاتف نوكيا 110 وهو هاتف رخيص بسعر 20 دولارا يعمل بشريحتين، ويمتلك بطارية قوية تجعله يعمل لمدة 18 يوما في وضع الانتظار.

الجدير بالذكر أن نوكيا ستطلق هذه الأجهزة في نهاية سبتمبر الجاري وأكتوبر القادم بأسعار مختلفة، حيث سيبلغ سعر جهاز نوكيا 7.2 300 دولار، وجهاز 6.2 250 دولارا، وجهاز Nokia 800 Tough بـ120 ، أما جهاز نوكيا 2720 فسيأتي بسعر 100 دولار.

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