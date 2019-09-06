شركة Honor تطلق هاتفا جديدا بمواصفات مميزة

أعلنت شركة Honor الصينية التابعة لشركة هواوي عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Honor Play3.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon، ونظام تشغيل أندرويد، وسيكون مقاوما للماء والغبار.

وزودت الشركة الصينية هاتفها بشاشة مقاس 6.39 بوصة، وبدقة عرض1560*720 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، أما الثالثة فستأتي بدقة 2 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فستأتي بمساحة 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بمساحة 4 و6 غيغا بايت.

وستأتي بطارية هذا الجهاز بسعة 4000 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع باستطاعة 10 واط، وستوفر الشركة الصينية جهازها الجديد بألوان الأسود، الأزرق، والوردي.

الجدير بالذكر أن Honor ستطلق الجهاز الجديد بسعر يتراوح ما بين 140 و180 دولارا بحسب سعة الذاكرة الداخلية والعشوائية.

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