ناصيف زيتون يحصد المليار الأول على يوتيوب

تمكن الفنان السوري ناصيف زيتون من تحقيق نجاح جديد في مسيرته الفنية، حيث تخطت قناته الرسمية على موقع يوتيوب حاجز المليار مشاهدة.

وعبر ناصيف زيتون من خلال فيديو نشره على قناته عن سعادته بهذا الإنجاز، كما شكر متابعيه الذين أوصلوا القناة إلى مليار مشاهدة.

وحظي فيديو الشكر الذي نشره ناصيف بانتشار كبير، وحقق مشاهدات عالية، وأصبح الترند رقم واحد في موقع يوتيوب.

وشهد الصيف الحالي إحياء ناصيف زيتون لعدد من الحفلات الناجحة في بلده الأم سوريا، وعدد من البلدان العربية الأخرى، حيث شهدت هذه الحفلات حضورا جماهير كبيرا من قبل عشاق الفنان الشاب.

الجدير بالذكر أن مجموعة تقارير أشارت إلى وجود تعاون بين ناصيف زيتون وتطبيق تيك توك الشهير سيكشف عنه في شهر أكتوبر القادم.

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