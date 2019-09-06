“نباتية” ترفع دعوى على جيرانها بسبب حفلات الشواء

رفعت الأسترالية النباتية سيلا كاردن دعوة على جيرانها بسبب قيامهم بحفلات شواء متكررة، وتسهيلهم وصول رائحة الشواء إلى منزلها.

وبدأت المشكلة بينها وبين جيرانها في العام 2017، حيث دخلت في نزاع كبير معهم، ورفعت عدة دعاوى ضدهم، ولكنها لم تستطع أن تربحها، الأمر الذي دفعها للجوء إلى المحكمة العليا في غرب أستراليا والتي رفضت قضيتها أيضا.

ولكن سيلا لم تستسلم واتجهت إلى محكمة الاستئناف وقدمت 600 صفحة من الوثائق التي ادعت فيها قيام جيرانها بإقلاق راحتها من خلال حفلات شواء السمك التي يقومون بها بشكل متعمد لإزعاجها كونها نباتية، ومن خلال دخان الشواء، وضجيج الأطفال الذي يعكر راحتها.

وقال كبير القضاة إن المرأة قدمت وثائق تفوق المتوقع في مثل هذا النوع من القضايا، ولكنها قد تخسر القضية مجددا.

من جانبها قالت سيلا إنها لن تستلم وستقوم برفع الدعاوى ضد جيرانها حتى تربحها.

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