بعد حوادث مرعبة.. السلطات الأسترالية تقتل “الطائر الشرير”

تمكنت السلطات الأسترالية من قتل الطائر الشرير الذي أرعب السكان في مدينة سيدني وضواحيها لعدة سنوات.

حيث أصدر مجلس Hills Shire قرارا ينص على قتل طائر شرس من نوع غراب العقعق بعد ورود مجموعة من الشكاوى حول قيام الطائر بهجمات على السكان.

وأكد الضحايا أن الغراب كان يتبع أسلوبا ذكيا في هجماته، حيث كان يهجم على وجه الشخص حتى وإن كان الشخص يضع خوذة، حيث كان يتعمد الوصول إلى الجزء المكشوف من الوجه، الأمر الذي ألحق ضررا كبيرا بوجوه الناس حيث أضطر بعضهم لدخول المستشفى لتلقي العلاج.

وبعد أن حصلت السلطات على موافقة هيئة الحياة البرية والحدائق في أستراليا قامت السلطات المختصة باصطياد الغراب يوم 28 أغسطس الماضي، ومن ثم قامت بقتله.

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