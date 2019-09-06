سوني تكشف عن سماعات جديدة بميزة إلغاء الضوضاء

أعلنت شركة سوني اليابانية عن إضافة موديل جديد لسماعات Sony 1000X Series أطلقت عليه اسم Sony WI-1000XM ليكون هذا الموديل الفرد الثالث في عائلة سماعات Sony 1000X Series.

وستحتوي السماعات الجديدة على مكبر صوت بحجم 9ميلي، وميكروفون تم تركيبه في الشريط الذي يلتف حول العنق.

وستعمل هذه السماعات بمعالج HD Noise Canceling Processor QN1 وستدعم البلوتوث.

وتتميز هذه السماعة بدعمها للشحن السريع والذي يتم من خلال منفذ USB-Type C، حيث يكفي أن تشحن لمدة 10 دقائق حتى تعمل لمدة 80 دقيقة.

كما تتيح هذه السماعة للمستخدم ضبط الضوضاء، حيث يكفي أن يقوم بتنزيل التطبيق الخاص بها الذي أطلقته سوني، وتحديد نسبة الضوضاء التي يرغب في سماعها خلال وضع السماعات في أذنيه.

الجدير بالذكر أن سوني ستطلق سماعتها الجديدة في الأسواق في شهر يناير القادم بسعر يصل إلى 370 دولارا أمريكيا.

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